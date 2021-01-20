На Южном Урале собака откусила часть губы шестилетнему ребенку

В Сатке собака откусила шестилетнему ребенку часть губы. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел в начале января около одного из домов города. Ребенок гулял с матерью. Женщина остановилась поговорить с соседкой, которая выгуливала на поводке собаку. Когда ребенок наклонился к собаке, она его укусила.

В больнице ребенку провели восстановительную операцию.

"По инициативе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области материалы по данному факту были переданы из органов внутренних дел для проведения доследственной проверки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в региональном СК.