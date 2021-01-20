20 Января 2021
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встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита &quot;G20&quot; в Осаке (2019) | Фото: kremlin.ru

Клинтон не исключила, что Трамп разговаривал с Путиным перед штурмом Капитолия

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заподозрила действующего президента США Дональда Трампа в разговоре с лидером России Владимиром Путиным перед беспорядками в Вашингтоне, в том числе - штурме Капитолия.

"Мы многое узнали о нашей системе правления за последние четыре года с президентом, который презирает демократию", — заявила бывший кандидат в президенты США.

Она сообщила, что хочет услышать записи телефонных разговоров Трампа, чтобы узнать, разговаривал ли он с Путиным в день штурма. Также экс-госсекретарь заявила о необходимости создать в конгрессе специальную комиссию, которая займется выяснением возможных связей между Трампом и Путиным.

Заявления Клинтон прозвучали после того, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что беспорядки, которые произошли в Вашингтоне 6 января, были "подарком Путину".

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа устроили штурм Белого дома. Они собрались в тот момент, когда Джо Байдена собирались утвердить в качестве нового президента США. В Капитолии между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими произошло несколько стычек. Охрана открыла огонь, в итоге погибла девушка, еще несколько человек пострадали.

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Клинтон не исключила, что Трамп разговаривал с Путиным перед штурмом Капитолия

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Теги: Клинтон, Трамп, Путин, штурм Капитолия



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