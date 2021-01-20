В России опубликованы правила вакцинации "Спутником V"

Министерство здравоохранения России опубликовал стандартную операционную процедуру при применении вакцины "Спутник V".

Как передает корреспондент Накануне.RU, в документе говорится о правилах хранения и условиях применения препарата, а также о противопоказаниях и методике вакцинации.

Также сообщается, что при подготовке к вакцинации обследование на наличие антител к COVID-19 не является обязательным. При этом те граждане, у которых антитела выявлены, привиты не будут.

В понедельник, 18 января, в России началась запись на массовую вакцинацию от коронавируса. Любой желающий может подать заявку через портал "Госуслуг", правда, пока услуга работает в тестовом режиме. Ожидается, что россияне смогут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".

Вакцинация добровольна. И пока менее половины населения страны готовы пойти на это.