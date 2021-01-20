Центр имени Чумакова направил документы для регистрации вакцины

Федеральный научный центр имени Чумакова направил в Минздрав России документы для регистрации вакцины от COVID-19, сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

Речь идет о препарате "Ковивак". Он может храниться при температуре от 2 до 8 градусов тепла, сообщает ТАСС.

Тем временем, в феврале станут известны результаты эффективности российской вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". По итогам первой и второй фаз клинических испытаний препарата антитела выработались у всех добровольцев.