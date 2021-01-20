В Москве установили прожиточный минимум на 2021 год

Мэр Москвы Сергей Собянин установил прожиточный минимум на 2021 год.

Как сообщается на сайте главы города, на душу населения этот показатель составит 18 тыс. 29 руб., для трудоспособного населения — 20 тыс. 589 руб., для пенсионеров — 13 тыс. 496 руб., для детей — 15 582 руб.

Напомним, с 1 января была изменена методика расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Теперь эти показатели определяются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше).