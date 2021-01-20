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Экономика В России
(2005) | Фото: www.kommersant.ru

В России хотят повысить утилизационный сбор на автомобили

Минпромторг разработал проект постановления кабмина России о повышении ставок утилизационного сбора на легковые автомобили и грузовики на 25%.

Базовая ставка на легковые машины вырастет с 20 тыс. до 25 тыс. руб., тяжелых грузовиков и прицепов — со 150 тыс. до 187,5 тыс. руб. Поступившие в федеральный бюджет средства позволят, в том числе, продолжить реализацию в текущем году льготного автокредитования, лизинга и скидки на газомоторную технику.

Как считают в правительстве, повышение утильсбора не вызовет роста цен на российские автомобили, пишет "Коммерсант".

Утильсбор для автопрома ввели в 2012 году, на рынке его считали компенсацией за снижение импортных пошлин после вступления РФ в ВТО. Сначала сбор платили импортеры, а заводы РФ давали гарантии утилизации, но с 2014 года из-за давления стран, пожаловавшихся в суд ВТО, его распространили на весь рынок.

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В России хотят повысить утилизационный сбор на автомобили

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Теги: утилизационный сбор, автомобили



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