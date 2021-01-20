Немецкий концерн выходит из проекта "Северный поток — 2"

Немецкий концерн Bilfinger SE отказывается от участия в проекте "Северный поток — 2" из-за угрозы объявления американских санкций.

Компания была одним из подрядчиков Nord Stream 2 AG и занималась вводом в эксплуатацию систем безопасности газопровода, а также их разработкой и поставкой.

Bilfinger SE стал первой немецкой компанией, отказавшейся от участия в "Северном потоке — 2", сообщает телеканал "360".

Тем временем, США ввели санкции в отношении судна-трубоукладчика "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток - 2". В санкционный список также внесена базирующаяся в РФ компания "Рустанкер", принадлежащий ей танкер "Сьерра", а также танкер "Максим Горький".