20 Января 2021
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Экономика Сибирский ФО Дальневосточный ФО В России
колесо шасси шина самолет Уральские авиалинии Airbus A320neo (2019) | Фото:Накануне.RU

В России могут создать лоукостер для Сибири и Дальнего Востока

20 января в Росавиации состоится совещание, на котором будут обсуждаться перспективы создания нового лоукостера в стране.

Как заявил глава Минтранса Виталий Савельев, новая бюджетная авиакомпания может появиться в 2021 или 2022 году. Она будет ориентирована на Сибирь. Профинансировать проект может Сбербанк.

После этого, планируется создать лоукостер на Дальнем Востоке, пишет ТАСС. По мнению Савельева, три лоукостера, включая "Победу", покроет спрос по всей России.

По данным "Известий", на совещание приглашены представители S7, "Уральских авиалиний", Utair, Red Wings, "Азимута" и "Ямала".

Ранее представители России и Узбекистана обсудили возможность увеличения рейсов между странами.

Также речь зашла о совместном создании лоукостера для перевозки пассажиров и грузов.

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В России могут создать лоукостер для Сибири и Дальнего Востока

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Теги: лоукостер, авиакомпании, Дальний Восток, Сибирь



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