Результаты эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" станут известны в феврале

В феврале станут известны результаты эффективности российской вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона".

Как сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов, этот показатель складывается из ее иммунологической и профилактической эффективности. По итогам первой и второй фаз клинических испытаний препарата антитела выработались у всех добровольцев. Роспотребнадзор сообщал о 100% иммунологической эффективности вакцины в ходе первой и второй фазы клинических испытаний, пишет "Коммерсант".

В понедельник, 18 января, в России началась запись на массовую вакцинацию от коронавируса. Любой желающий может подать заявку через портал "Госуслуг", правда, пока услуга работает в тестовом режиме. Ожидается, что россияне смогут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".