20 Января 2021
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Политика За рубежом
Светлана Тихановская (2020) | Фото: YouTube / Cтрана для жизни

Российские и белорусские дипломаты не будут бойкотировать встречу с Тихановской в ООН

Российские и белорусские дипломаты не будут бойкотировать неформальную встречу Совета Безопасности ООН с участием экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Как сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, "налицо чистой воды провокация со стороны эстонцев и других западных стран". "Относимся к этой идее негативно, так как тема Белоруссии не находится на повестке дня работы Совета Безопасности: это внутреннее дело данной страны, которое не представляет угрозу международному миру и безопасности",— отметил Полянский, сообщает ТАСС.

Тихановская выступит во время онлайн-встречи Совбеза ООН по свободе СМИ в Белоруссии 22 января.

Тем временем, Генпрокуратура Белоруссии завела уголовное дело против Светланы Тихановской, которую оппозиция назвала победителем прошедших выборов президента страны.

Также дело расследуется в отношении членов президиума Координационного совета Марии Колесниковой, Максима Знака, Павла Латушко, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского и других.

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Российские и белорусские дипломаты не будут бойкотировать встречу с Тихановской в ООН

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Теги: ООН, Тихановская



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