20 Января 2021
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Поиски пропавших под лавиной в Домбае. (2021) | Фото: telegram-канал Mash

Спасательная операция завершена на месте схода лавины в Карачаево-Черкесии

Спасатели завершили операцию на месте схода лавины на горнолыжном курорте в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.

Происшествие случилось на склоне горы Мусса-Ачитара. Спасатели полностью обследовали тело сошедшей лавины, жертвой ее схода стал один человек, восемь человек пострадали, сообщает ТАСС.

Ранее прокуратура подтвердила, что принудительный спуск снежной лавины вызвал неконтролируемый сход снежных масс на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии.

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Спасательная операция завершена на месте схода лавины в Карачаево-Черкесии

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Теги: лавина, Карачаево-Черкесия



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