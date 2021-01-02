03 Января 2021
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Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

В Аргентине у 1% пациентов, привитых "Спутником V", проявились побочки

В Аргентине осложнения после прививки "Спутником V" выявлены примерно у одного процента пациентов, сообщает газета La Nacion со ссылкой на отчет минздрава страны. Все побочные эффекты носят легкий характер.
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Вакцинация с использованием российского препарата стартовала в Аргентине пять дней назад. За это время вакцину, разработанную московским Центром им. Гамалеи, получили 32 013 человек. Из них осложнения были выявлены у 317, передает РБК.

Чаще всего осложнение выражается в лихорадке и головных болях. Они возникли у 140 человек. У 25% была только головная боль, примерно у каждого десятого – только лихорадка.

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В Аргентине у 1% пациентов, привитых "Спутником V", проявились побочки

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Теги: аргентина, спутник V, прививка от коронавируса, вакцинация, побочные эффекты



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