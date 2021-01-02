Глава столичной ГИБДД подал рапорт на увольнение еще в ноябре – ГУ МВД по Москве

В ГУ МВД России по Москве были вынуждены прокомментировать ситуацию с увольнением главы столичного управления ГИБДД полковника полиции Юрия Дроганова. "Отстранен от занимаемой должности Указом Президента Российской Федерации 4 ноября 2020 года. Причиной послужил рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, написанное по собственному желанию", - говорится в официальном сообщении главка.

Напомним, накануне Русская служба BBC сообщила, что Центр спецназначения по обеспечению безопасности движения МВД, возможно, на протяжении трех лет координировал передвижение кортежей президента через групповые чаты американского мессенджера WhatsApp. На следующий день стало известно об увольнении Дроганова, который занимал свой пост всего лишь год (с 18 ноября 2019 года).