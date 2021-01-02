03 Января 2021
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Экономика В России За рубежом
Погрузка труб для строительства газопровода &quot;Северный поток — 2&quot; (2020) | Фото: gazprom.ru

Норвежская компания, которая должна была сертифицировать "Северный поток-2", объявила о выходе из проекта

Завершение проекта "Северный поток-2" снова под угрозой: норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL выходит из него, поскольку опасается санкций со стороны США.

DNV должна была проверить и сертифицировать трубопроводную систему ветки. Теперь компания сворачивает деятельность по "Северному потоку-2" до снятия санкций, передает РБК.

Напомним, американские санкции, вступившие в силу 1 января с принятием в конгрессе США оборонного бюджета, фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации трубопровода. Им дано 30 дней на то, чтобы покинуть проект, — в противном случае им грозят санкции.

DNV выступала партнером и по первой ветке газопровода, она ежегодно проводит проверки состояния системы. Вторая ветка строится по стандартам, разработанным DNV.

Сертификация понадобится для строительства участка в территориальных водах Дании. Ранее эта страна сообщила, что сертификат соответствия может выдать любая "третья сторона", имеющая на это полномочия.

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Норвежская компания, которая должна была сертифицировать "Северный поток-2", объявила о выходе из проекта

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Теги: северный поток-2, сертификация, санкции сша



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