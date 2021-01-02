03 Января 2021
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Общество Украина
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

В Киеве объяснили, почему не дадут добро на использование вакцины "Спутник V"

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, почему власти не дадут разрешение на производство и применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Украина будет использовать только те вакцины от COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине вакцины кандидата РФ не соответствуют реальности", - написал Ляшко на своей странице в Telegram.

Он указал на тот факт, что на ресурсе Национальной медицинской библиотеки США ClinicalTrials.gov, где собираются данные о клинических испытаниях вакцин со всего мира, третья фаза клинических исследований вакцины "Спутник V" назначена на декабрь 2021 года.

При этом Ляшко пришлось отвечать на вопрос о том, почему разрешено использование западных или китайских вакцин, которые также еще не прошли третью стадию: "Сегодня уже есть вакцины от COVID-19, разрешенные к применению в рамках специальных процедур (разрешение на экстренное использование). Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты о клинических исследованиях. В соответствии с этим Украина определилась с возможностью регистрации вакцин, зарегистрированных в странах со строгой нормативной политикой. Подчеркиваю, что только в указанных условиях мы разрешим использовать вакцины".

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В Киеве объяснили, почему не дадут добро на использование вакцины "Спутник V"

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Теги: украина, вакцина, разрешение, спутник V, вакцинация, виктор ляшко



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