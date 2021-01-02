02 Января 2021
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Политика В России Москва
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

В Кремле не смогли прокомментировать отставку главы УГИБДД по Москве

В Кремле не смогли ответить на вопрос о том, почему в отставку был отправлен глава столичного управления ГИБДД Юрий Дроганов. Сообщения об отставке полицейского появились накануне.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал обратиться с таким вопросом в МВД, пишет издание "Подъем". Он также не ответил, почему указ об отставке (как утверждает ряд СМИ) подписан главой государства.

Напомним, накануне Русская служба BBC сообщила, что Центр спецназначения по обеспечению безопасности движения МВД, возможно, на протяжении трех лет координировал передвижение кортежей президента через групповые чаты американского мессенджера WhatsApp. На следующий день стало известно об увольнении Дроганова, который занимал свой пост всего лишь год. Официально о причинах отставки не сообщалось.

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В Кремле не смогли прокомментировать отставку главы УГИБДД по Москве

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Теги: юрий дроганов, увольнение, кремль, дмитрий песков, владимир путин, whatsapp



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