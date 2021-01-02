В России от коронавируса уже привились 800 тысяч человек

Российские регионы уже получили более 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса "Спутник V". И уже более 800 тыс. человек сделали прививку, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко во время визита в Тверскую область.

По его словам, "вакцинация идет очень активно".

Ранее, напомним, глава Минпромторга Денис Мантуров заверял, что только до конца 2020 года будет произведено более 2 млн доз вакцины.

Мурашко также напомнил, что с 1 января граждане могут оформить паспорт вакцинированного на сайте госуслуг.

"Человек, который прошёл вакцинацию, может получить дистанционно сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса", - отметил министр.

Также глава Минздрава сообщил, что экстренные службы России в праздничные дни работают в штатном режиме, однако отмечается высокая нагрузка из-за ДТП.