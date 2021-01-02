02 Января 2021
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храм церковь молитва прихожане рпц православие икона монастырь (2019) | Фото:spastv.ru

Пожилым православным в РПЦ посоветовали не ходить в храм на Рождество

Пожилым православным россиянам в Русской православной церкви посоветовали не посещать храмы на Рождество, чтобы не заразиться коронавирусом.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК) отметил, что в большинстве регионов России нет ограничений на посещение храмов, хотя кое-где ограничено количество одновременно находящихся в них. Кроме того, в каких-то приходах РПЦ в дальнем зарубежье, по его словам, некоторые также не смогут встретить Рождество в храме.

"Но и мы, конечно, тоже нашим пожилым прихожанам, в том числе живущим в Москве, в ряде регионов Российской Федерации, не рекомендуем по возможности посещать храмы, а рекомендуем по возможности следить за богослужением через прямые трансляции", - сказал митрополит.

Кроме того, по его словам, для пожилых прихожан, которые не могут прийти в храм, организовано посещение священником на дому, чтобы он мог исповедовать и преподать святое причастие, передает "Интерфакс".

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Пожилым православным в РПЦ посоветовали не ходить в храм на Рождество

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Теги: рпц, коронавирус, рождество, храмы, группа риска, пенсионеры



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