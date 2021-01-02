Стоимость биткоина впервые в истории перевалила за 30 тысяч долларов

Всего за две недели курс биткоина поднялся с $20 тыс. до $30 тыс. 17 декабря стоимость криптовалюты перевалила за $22 тыс. – столько он не стоил еще никогда в истории, несмотря на то, что несколько "пузырей" он уже пережил.

В субботу, 2 январ, стоимость криптовалюты на торгах перевалила за $30 тыс. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 15.21 мск биткоин дорожает на 2,50%, до $30 094, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 2,85%, до $30 145, отмечает РИА Новости.

Курс биткоина, конечно, крайне нестабилен. Например, в марте 2020 года он стоил $3,6 тыс. Хотя в первую волну пандемии просели все валюты и вообще все рынки, такого сильного перепада не было ни у кого. Аналитики отмечают, что сегодня, в отличие от предыдущих скачков, основным драйвером роста курса стал интерес институциональных инвесторов, скупающих криптовалюту.

Стоит отметить, что взлеты, подобные нынешнему, в истории биткоина тоже уже были. Так, в 2017 году стоимость цифровой валюты выросла более чем на 900% и к середине декабря приблизилась к $20 тыс., при этом мировые финансовые лидеры и экономисты продолжают предупреждать о надувании пузыря, подобного разве что знаменитой голландской тюльпаномании XVII века. Уже к началу 2018 года биткоин упал ниже $7 тыс., но до нуля все-таки не опустился, хотя это предсказывали многие аналитики. И вот он вновь восстал из пепла