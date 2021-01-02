02 Января 2021
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Политика В России Москва
проверка ТРЦ, Екатеринбург, пожарная безопасность (2018) | Фото: страница Facebook Жанна Рябцева

Пожарные инспекторы смогут без предупреждения проверять ТЦ с 1 июля

С 1 июня пожарные инспекторы смогут без уведомления проводить проверки торговых центров. В случае выявления нарушений сотрудники Госпожнадзора будут на месте фиксировать их, а потом – направлять в прокуратуру. Под проверки попадут также магазины и супермаркеты.

По словам главы департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева, эти рейды нельзя расценивать как давление на бизнес, поскольку санкцией по ним будут предостережения.

С 1 июля в России вступит в силу закон "О государственном контроле и муниципальном контроле", который введёт семь возможных видов профилактических мероприятий, в том числе выездные обследования и инспекции, передает ТАСС.

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Пожарные инспекторы смогут без предупреждения проверять ТЦ с 1 июля

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Теги: проверка, пожарная безопасность, рейд



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