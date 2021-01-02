02 Января 2021
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Boeing 737, крушение в Иране (2020) | Фото: иранские СМИ

Авиаперевозки в 2020-м снизились, а число жертв авиакатастроф - выросло

В 2020-м году в авиакатастрофах погибло больше людей, чем в предыдущие годы, хотя количество авиаперевозок во всем мире сильно сократилось из-за пандемии, передает Reuters со ссылкой на данные консалтинговой компании To70.

Так, в минувшем году произошло 40 крупных крушений пассажирских лайнеров, в пяти из них погибли люди. Всего в авиакатастрофах погибло 299 человек. В 2019 году произошло 86 подобных аварий, в восьми из них были жертвы, а всего погибло 257 человек.

Половина от общего числа погибших в авиакатастрофах в 2020 году — пассажиры украинского самолета, сбитого в воздушном пространстве Ирана. Количество жертв: 176. Вторым по количеству смертей стало крушение пакистанского авиалайнера в мае, унесшего жизни 98 человек, напоминает РИА Новости.

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Авиаперевозки в 2020-м снизились, а число жертв авиакатастроф - выросло

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Теги: авиакатастрофы, жертвы катастроф, статистика



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