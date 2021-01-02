В окрестностях Сочи продолжают тушить крупный лесной пожар

В окрестностях Сочи продолжают тушить лесной пожар, возникший в урочище Слепченкова Балка. На утро 2 января огнем было охвачено 5,5 га, полоса горения находится в труднодоступном месте и составляет 600 метров.

Пожар тушат более сотни человек, это личный состав управления МЧС России по Сочи, ЮРПСО,10-й Пожарно-спасательного отряда, "Городская служба спасения", специалисты национального парка и опытные лесники из Туапсинского, Геленджикского, Новороссийского, Каневского, Армавирского, Архипо-Осиповского, Крымского районов.

"В основном добираются до очага возгорания пешком. Штаб по ликвидации развернут в селе Малый Кичмай Лазаревского района. Работает 22 единицы техники, сил и средств достаточно. Жителям близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает. Порывами ветра дымовую завес у сносит к федеральной трассе и поселкам, но ни жителям, ни водителям ничего не угрожает. Очаг возгорания находится на большом расстоянии, ситуация под контролем", – рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.

Напомним, перед самым Новым годом стало известно о другом крупном лесном пожаре в окрестностях Сочи – на Ореховских водопадах в Хостинском районе. Там ситуация тоже осложнена отсутствием подъездов к месту тушения – пришлось привлекать вертолет МЧС.