В США и Европе самая худшая ситуация по заболеваемости и смертности от коронавируса

В декабре динамика заболеваемости коронавирусом в мире замедлилась. Накануне.RU проанализировало "коронавирусные" итоги декабря и года в мире в целом, а также по материкам и по странам.

В последний месяц года в мире было выявлено более 20 млн новых случаев вируса. Это наибольшее значение за месяц, но темп прироста существенно замедлился - до 18%. В октябре и ноябре было примерно 40% роста.

Количество смертей - 351 тыс. - также стало максимальным за месяц, и этот рост тоже замедлился - 26% против 56% в ноябре. "Текущая летальность", то есть отношение умерших в течение месяца к числу положительных тестов за то же время, почти не изменилась и составляет 1,7%. В апреле этот показатель, к слову, достигал почти 8%.

По континентам можно отметить прежде всего то, что после четырех месяцев большого роста произошло снижение в Европе - на 11%. На остальных континентах был рост заболеваемости, причем наиболее заметный в Северной Америке - почти в 1,5 раза, где заражений было даже больше, чем в Европе, при меньшем населении (7,3 млн против 6,5 млн, или 36% против 32% в мировой структуре за месяц). Доля заражений в декабре по другим материкам почти не изменилась. На Азию пришлось 19% заражений, Южную Америку - 10%, Африку - 3%.

С учетом численности населения ситуация в декабре была наиболее сложной в Северной Америке, где заразились 11 из тысячи, и Европе (8). В Южной Америке - 5, Азии и Африке - менее 1.

Смертность в декабре снова была самой высокой в Европе, где умерли 147 тыс. человек (Россия везде отнесена в Европе). При этом смертность в Старом Свете очень сильно замедлилась после 15, 44 и 133 тыс. умерших в предыдущие три месяца соответственно. После такого роста можно даже сказать, что смертность почти перестала расти. В Азии произошло небольшое снижение, в Южной Америке - небольшое увеличение, а вот в Северной Америке почти двукратный рост за месяц - 106 тыс. против 58 тыс. в ноябре. Примечательно, что из всех "ковидных" смертей в декабре на Европу пришлось 42% (в ноябре было 48%), а на Северную Америку - 30% (было 21%). То есть основная масса смертей происходит в самых богатых странах. На Азию с ее огромным населением почти 60% от мирового пришлось лишь 13% "ковидных" смертей.

С учетом численности населения смертность в декабре была наиболее высокой в Северной Америке, где умерли 160 человек из миллиона, и Европе (180). В Южной Америке - 80, а в Азии и Африке - лишь 10.

Накопленным итогом за все время в мире было выявлено 84 млн заражений. Из них на Европу и Северную Америку пришлось по 24 млн, на Азию - 21 млн. В Северной Америке были заражены 3,6% население, в Европе и Южной Америке - по 3%, в Азии - менее 0,5%. Суммарная за все время смертность составила 1,83 млн человек, из которых 547 тыс. - в Европе, 517 тыс. - в Северной Америке, 364 тыс. - в Южной Америке, 338 тыс. - в Азии. Причем в обеих Америках умерли по 800 человек из миллиона, в Европе - почти 700, а в Азии - 75. В среднем в мире в условном городе-миллионнике от вируса за все время умерли 235 человек. Летальность составляет 2,2% и продолжает медленно снижаться. При этом отношение количества выздоровевших к числу умерших продолжает расти. Если весной оно было около 4:1, сейчас превысило 32:1, то есть выздоровевших уже в 32 раза больше, чем умерших.

По странам в декабре было зафиксировано больше всего заражений в США (6,4 млн), Турции (1,6 млн), Бразилии (1,3 млн), России и Великобритании (почти по 900 тыс.), Индии (800 тыс.), Германии (700 тыс.), Италии (500 тыс.), Франции (400 тыс.). А вот с учетом численности населения список будет иным (число заражений на 1000 населения):

Литва - 30.

Грузия - 24.

Сан-Марино - 24.

Сербия -23.

Лихтенштейн - 23.

Словения - 22.

Панама - 21.

Черногория - 21.

Хорватия - 20.

Чехия - 20.

США - 19.

Люксембург - 19.

Турция - 19.

Швеция - 19.

Россия в этом списке на 46-м месте. В нашей стране за месяц было 6 заражений на 1000 населения.

По смертности в декабре Россия на 5-м месте (18 тыс. умерших). Первое место безоговорочно у США - 78 тыс., где произошло 22% всех смертей от коронавируса в мире. Напомним, по всем странам данные оперативные. В России, например, уточненные данные Росстата примерно в два раза увеличивают оперативные данные по смертности.

Список стран с самой высокой "ковидной" смертностью в декабре с учетом численности населения (смертей на 1 млн):

Лихтенштейн и Словения - почти 600.

Хорватия, Болгария, Венгрия - около 500.

Босния и Герцеговина, Литва, Сан-Марино - почти 400.

Северная Македония - 350.

Австрия, Швейцария - 330.

Грузия, Чехия, Италия, Польша, Черногория, Люксембург - около 300.

Россия в этом списке на 42-м месте со смертностью 120 на 1 млн. Впрочем, по точным данным список может измениться. Тем не менее, даже если считать, что в странах Европы оперативные данные учитывают все смерти, а в России - только половину, то разница все равно была бы в пользу России.

За все время больше всего заражений с учетом численности населения было в таких странах (на 1000 населения):

Андорра - 106.

Черногория - 78.

Люксембург - 76.

Сан-Марино - 70.

Чехия - 69.

Панама - 66.

Бахрейн - 64.

Грузия - 61.

США - 61.

Россия в списке на 52-м месте - 22 заражения на 1000 населения.

За все время больше всего смертей с учетом численности населения было в таких странах (на 1 млн):

Сан-Марино, Бельгия - 1700.

Словения - 1300.

Италия, Северная Македония, Перу - 1200.

Босния и Герцеговина, Великобритания, Андорра, Чехия, Черногория, Испания, Болгария, Панама - 1100.

США, Лихтенштейн, Мексика, Венгрия, Аргентина, Хорватия, Армения - 1000.

В России смертность достигла 400 на 1 млн.

В целом, как и ранее, самая худшая ситуация по заболеваемости и смертности в странах Европы и США. Реальное влияние коронавируса (и вызванного им кризиса) на смертность в мире и по странам можно будет оценить лишь по годовым данным. Единственное, что можно отметить, так это то, что, по оперативным данным, на коронавирус пришлось лишь 3% всех смертей в мире - 1,8 млн из примерно 60 млн.