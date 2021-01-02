02 Января 2021
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Владимир Коренев в роли Ихтиандра. (2021) | Фото: Первый канал. Всемирная сеть

Скончался актер Владимир Коренев, исполнивший роль Ихтиандра в "Человеке-амфибии"

На 81-м году жизни скончался актер Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия", передает РИА Новости. По данным Super.Ru, знаменитый актер болел коронавирусом.

Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе в семье будущего контр-адмирала Бориса Леонидовича Коренева (1913—1965).

Детство Владимира Коренева прошло в Измаиле, позже семья переехала в Таллин, где у него проявился интерес к литературе и театру. Одноклассница Лариса Лужина привела Владимира в драмкружок, которым руководил актёр Русского драматического театра Иван Данилович Россомахин. В кружке также занимались будущие актёры Виталий Коняев, Игорь Ясулович и Лилиан Малкина. После окончания школы Владимир Коренев избрал профессию актёра и в 1957 году поступил в ГИТИС.

Он учился на последнем курсе, когда из Ленинграда в Москву приехал ассистент по актёрам подыскивать исполнителя на главную роль в фильме "Человек-амфибия" (режиссёру Владимиру Чеботарёву на роль Ихтиандра нужен был артист, которого никто бы не знал). После выхода фильма (который стал лидером советского кинопроката 1962 года) Владимир Коренев стал знаменит как "Человек-амфибия".

В 1961 году пришёл в труппу Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (ныне — Электротеатр Станиславский), куда его пригласил Михаил Яншин, руководивший театром в то время. С тех пор Владимир Коренев — ведущий артист труппы.

До 2015 года — профессор, художественный руководитель факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий. После окончания 2014—2015 учебного года факультет расформирован ввиду отсутствия прибыли.

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Скончался актер Владимир Коренев, исполнивший роль Ихтиандра в "Человеке-амфибии"

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Теги: владимир коренев, биография. коронавирус



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