02 Января 2021
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Экономика Москва
Проездной, билет, карта Тройка, турникет, проезд, общественный транспорт (2014) | http://tools.t30p.ru

В московском транспорте с сегодняшнего дня подорожал проезд

В Москве со 2 января увеличились некоторые тарифы на проезд в общественном транспорте.

Рост цен в мэрии объясняют падением билетной выручки в 2020 году на треть и ростом предстоящих расходов в 2021 году на 6%.

Сохранилась стоимость безлимитных проездных на 90 и 365 дней.

Цена самого популярного проездного – на 30 дней – вырастет на 3,5%, то есть на 1 рубль 30 копеек. Стоимость билета на 60 поездок вырастет на 1 рубль 67 копеек за 1 одну поездку и составит 2070 рублей.

Разовая поездка по карте "Тройка" (билет "Кошелек") изменится на 2 рубля — до 42 рублей, при оплате банковской картой также на 2 рубля — 46 рублей вместо 44 рублей.

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В московском транспорте с сегодняшнего дня подорожал проезд

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Теги: стоимость проезда, общественный транспорт, московское метро



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