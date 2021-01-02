В московском транспорте с сегодняшнего дня подорожал проезд

В Москве со 2 января увеличились некоторые тарифы на проезд в общественном транспорте.

Рост цен в мэрии объясняют падением билетной выручки в 2020 году на треть и ростом предстоящих расходов в 2021 году на 6%.

Сохранилась стоимость безлимитных проездных на 90 и 365 дней.

Цена самого популярного проездного – на 30 дней – вырастет на 3,5%, то есть на 1 рубль 30 копеек. Стоимость билета на 60 поездок вырастет на 1 рубль 67 копеек за 1 одну поездку и составит 2070 рублей.

Разовая поездка по карте "Тройка" (билет "Кошелек") изменится на 2 рубля — до 42 рублей, при оплате банковской картой также на 2 рубля — 46 рублей вместо 44 рублей.