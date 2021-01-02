"Аэрофлот" начал продавать льготные билеты на рейсы с Дальнего Востока

"Аэрофлот" открыл продажу субсидированных билетов с Дальнего Востока, в Калининград и Крым.

Как отмечается в сообщении компании, тарифы будут действовать на билеты с вылетом в 2021 году с местом в экономическом классе.

Так, стоимость перелета по маршруту Владивосток — Москва для льготников составит 7400 руб., из Петропавловска-Камчатского в столицу можно будет добраться за 7500 руб., из Хабаровска – за 7200 руб. Также от 1,5 тыс. до 6 тыс. руб. будут стоить билеты на перелеты внутри региона и перелеты в Сибирский федеральный округ.

Воспользоваться тарифами смогут люди в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (55 лет – для женщин), инвалиды, многодетные семьи.

Напомним, на последней в прошлом году встрече Владимира Путина и Михаила Мишустина премьер-министр сообщил, что благодаря созданию дальневосточной региональной авиакомпании на базе аэрофлотовской "дочки" "Авроры" стоимость билетов на рейсы с Дальнего Востока для льготников будут стоить около 8 тыс. руб.

Он заявил, что в случае одобрения президентом правительство готово выделить еще 5 млрд руб. на субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока, чтобы "они могли приобретать такие билеты по наиболее популярным маршрутам, их примерно двадцать один". "Это позволит перевезти на 450 тыс. пассажиров больше за год, а средняя цена для жителей дальневосточного региона составит 10 200 руб. в одну сторону. В случае Вашего одобрения Правительство продолжит работу по развитию транспортной коммуникации и не только на Дальнем Востоке – по всей стране", - сообщил Мишустин.

Путин быстро прикинул цифры: "10 200 рублей для перелёта с Дальнего Востока. Я так понимаю, что, видимо, Вы считали от Владивостока. Сегодня, насколько я помню, это 16 250 рублей, так что это действительно снижение заметное, спасибо большое".