Харьковская фармкомпания подала документы для регистрации производства "Спутника V" на Украине

Фармкомпания из Харькова "Биолек" подала документы для госрегистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для производства на территории Украины и вакцинации граждан. Об этом сообщил глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

По словам Медведчука, "Биолек" располагает необходимыми производственными мощностями и квалифицированным персоналом для производства такой вакцины, передают "Известия".

"Отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса — этой чумы XXI века", - цитирует Медведчука Страна.ua.

Напомним, Киев отказался закупать российскую вакцину или запрашивать разрешение на ее производство на Украине, сертифицировать ее, объяснив это недоказанностью эффективности "Спутника V". Украина собирается закупать китайскую, европейскую и американскую вакцины.