02 Января 2021
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Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Харьковская фармкомпания подала документы для регистрации производства "Спутника V" на Украине

Фармкомпания из Харькова "Биолек" подала документы для госрегистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для производства на территории Украины и вакцинации граждан. Об этом сообщил глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

По словам Медведчука, "Биолек" располагает необходимыми производственными мощностями и квалифицированным персоналом для производства такой вакцины, передают "Известия". 

"Отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса — этой чумы XXI века", - цитирует Медведчука Страна.ua.

Напомним, Киев отказался закупать российскую вакцину или запрашивать разрешение на ее производство на Украине, сертифицировать ее, объяснив это недоказанностью эффективности "Спутника V". Украина собирается закупать китайскую, европейскую и американскую вакцины.

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Харьковская фармкомпания подала документы для регистрации производства "Спутника V" на Украине

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Теги: биолек, харьков, спутник v, российская вакцина, вакцина от коронавируса, виктор медведчук



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