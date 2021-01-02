На Среднем Урале 409 новых случаев коронавируса за сутки

В Свердловской области за последние сутки выявлено 409 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. Половина случаев (211) приходится на Екатеринбург.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 59 389.

Состояние 541 госпитализированного оценивается как тяжелое, 340 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 233 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона (в Екатеринбурге и других муниципалитетах), составляет 2 990. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 411 человек. Общее число выписанных достигло 51 737.

За сутки зарегистрировано 17 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 544.