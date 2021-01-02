В России выявлен 26 301 новый случай коронавируса

02 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
лаборатория, стопкоронавирус, инфекция, знак, больница (2020) | Фото: пресс-служба РМК

В России выявлен 26 301 новый случай коронавируса

За последние сутки в России выявлен 26 301 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 447 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 18 897 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 212 637 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 58 002 летальных исхода, выздоровело 2 599 035 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 5452

Санкт-Петербург - 3742

Московская область - 1564

Нижегородская область - 499

Свердловская область - 409

Ростовская область - 394

Воронежская область - 391

Республика Карелия - 361

Архангельская область - 341

Хабаровский край - 337

Пермский край - 323

Красноярский край - 323

Вологодская область - 317

Челябинская область - 301

Самарская область - 300

Республика Крым - 280

Ульяновская область - 273

Иркутская область - 271

Псковская область - 270

Волгоградская область - 268

Саратовская область - 265

Мурманская область - 255

Омская область - 255

Республика Коми - 250

Ставропольский край - 245

Кировская область - 241

Забайкальский край - 240

Приморский край - 236

Тверская область - 230

Ханты-Мансийский автономный округ - 226

Ленинградская область - 223

Удмуртская Республика - 219

Новгородская область - 210

Алтайский край - 210

Калининградская область - 208

Брянская область - 201

Пензенская область - 201

Тульская область - 201

Белгородская область - 194

Ярославская область - 193

Ивановская область – 189

Краснодарский край - 186

Республика Бурятия - 18

Оренбургская область - 182

Республика Саха (Якутия) - 175

Астраханская область - 174

Курская область - 174

Владимирская область - 174

Орловская область - 172

Калужская область - 170

Республика Башкортостан - 169

Ямало-Ненецкий автономный округ - 168

Липецкая область - 165

Томская область - 163

Смоленская область - 161

Тамбовская область - 161

Республика Дагестан - 159

Тюменская область - 155

Новосибирская область - 154

Сахалинская область - 142

Кемеровская область - 137

Амурская область - 136

Рязанская область - 135

Республика Хакасия - 115

Чеченская Республика - 112

Республика Чувашия - 110

Курганская область - 106

Республика Калмыкия - 103

Кабардино-Балкарская Республика - 100

Костромская область - 99

Республика Мордовия - 88

Карачаево-Черкесская Республика - 87

Республика Северная Осетия-Алания - 87

Республика Татарстан - 85

Севастополь - 83

Республика Адыгея - 81

Камчатский край - 76

Республика Ингушетия - 75

Республика Алтай - 71

Республика Марий Эл - 50

Магаданская область - 37

Еврейская автономная область - 14

Республика Тыва – 13

Ненецкий автономный округ - 7

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В России выявлен 26 301 новый случай коронавируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети