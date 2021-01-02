Россия может осуществить в 2021 году около 30 космических пусков

Россия собирается в 2021 году выполнить около трех десятков космических пусков, как по федеральной программе, так и коммерческих, передает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Ожидается, что пуски будут осуществлены с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный, а также Куру во Французской Гвиане.

В новогоднем поздравлении от лица Роскосмоса руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил об обширных планах на 2021 год, в том числе по подготовке миссии "Луна-25". Он также выразил надежду, что космодром Восточный в 2021 году заработает на полную мощность.

Напомним, в 2020 году Россия провела лишь 17 космических пусков – это наименьшее число с 1961 года.