Секретариат правительства мог пересылать данные о поездках министров через WhatsApp - источник

Скандальная история с пересылкой информации о поездках высших чиновников в WhatsApp получила продолжение.

Неназванный источник анонимного telegram-канала ВЧК-ОГПУ сообщил, что диспетчеризация автотранспорта и связь с водителями управления делами президента, якобы, осуществляется тоже через этот американский мессенджер. В некоторых случаях приложение устанавливается на компьютеры, установленные в приемных вице-премьеров, утверждает инсайдер. Также чаты установлены на личных телефонах водителей.

Источник рассказал о схеме работы таких чатов. По номеру служебного автомобиля управделами президента в Whatsapp, предположительно, создаётся чат на каждую машину, куда присоединяют водителей, работающих на данном автомобиле (обычно 3-4 водителя на каждой машине). Помощник или секретарь руководителя скидывает в чат задания (время, дата, место подачи машины и т.д). Для удобства все эти чаты открываются на web версии на служебном компьютере. Инсайдер указывает на уязвимость данных, передаваемых таким образом, на всех этапах передачи.

Напомним, накануне стало известно об увольнении указом президента главы УГИБДД Москвы Юрия Дроганова. Предположительно, эта отставка может быть связана с публикацией данных о том, что, якобы, руководство Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения МВД три года собирало и передавало секретные сведения о передвижении кортежей первых лиц государства по незащищенной связи - через чаты в WhatsApp.