Россиянам начнут с 45 лет сообщать о размере будущей пенсии – чтобы успели "изменить ситуацию"

С 2021 года Пенсионный фонд России (ПФР) будет рассылать всем россиянам старше 45 лет уведомления о размере их будущей пенсии, пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Минтруда. Уведомления будут приходить автоматически на портале госуслуг раз в три года.

Россиянам предоставят информацию о размере отчислений и примерный размер их будущей пенсии по старости, сроки и условия начала получения пенсии, параметры расчета выплат и т.д.

"Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов",— сообщил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

В министерстве считают, что если заранее сообщить гражданам о размере пенсий, они еще успеют "предпринять меры для повышения своей пенсии".

Напомним, в России до сих пор не решен вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Правительство выступает против такой индексации, но кроме него, кажется, никто не придерживается подобной позицией. Оппозиционные политики указывают президенту на то, что теперь индексация всех пенсий прописана в Конституции, а из-за отсутствия индексации многие пенсионеры уходят с работы на "чистую" пенсию, таким образом экономика лишается работников и, соответственно, денег.