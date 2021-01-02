Россиянам начнут с 45 лет сообщать о размере будущей пенсии – чтобы успели "изменить ситуацию"

02 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
коллаж, пенсионер (2020) | Фото: Накануне.RU

Россиянам начнут с 45 лет сообщать о размере будущей пенсии – чтобы успели "изменить ситуацию"

С 2021 года Пенсионный фонд России (ПФР) будет рассылать всем россиянам старше 45 лет уведомления о размере их будущей пенсии, пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Минтруда. Уведомления будут приходить автоматически на портале госуслуг раз в три года.
Читайте также:

Россиянам предоставят информацию о размере отчислений и примерный размер их будущей пенсии по старости, сроки и условия начала получения пенсии, параметры расчета выплат и т.д.

"Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов",— сообщил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

В министерстве считают, что если заранее сообщить гражданам о размере пенсий, они еще успеют "предпринять меры для повышения своей пенсии".

Напомним, в России до сих пор не решен вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Правительство выступает против такой индексации, но кроме него, кажется, никто не придерживается подобной позицией. Оппозиционные политики указывают президенту на то, что теперь индексация всех пенсий прописана в Конституции, а из-за отсутствия индексации многие пенсионеры уходят с работы на "чистую" пенсию, таким образом экономика лишается работников и, соответственно, денег.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Россиянам начнут с 45 лет сообщать о размере будущей пенсии – чтобы успели "изменить ситуацию"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пенсия, напоминание, госуслуги, индексация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.12.2020 15:16 Мск ФНПР: Отсутствие индексации работающим пенсионерам – это нарушение Конституции

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети