Пентагон отложил начало серийного производства F-35

Пентагон отложил полномасштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на неопределенный срок. Решение было принято на уровне замминистра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд, сообщила ее официальный представитель. Причиной отсрочки стали последствия пандемии и некоторые технические проблемы.

Ранее на серийное производство самолетов в бюджете страны были зарезервированы $398 млрд.

Впрочем, не исключено, что задержка будет недолгой – ожидается, что дальнейшие решения по поводу F-35 будет принимать уже администрация Джо Байдена, который вступит в должность президента США 20 января.