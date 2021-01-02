02 Января 2021
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Общество В России
фильм &quot;Холоп&quot; (2019) | Фото: twitter.com/Kinometro

Объем кинопроката в 2020 году в России снизился на 60% - Фонд кино

Объем кинопроката в России в 2020 году сократился по сравнению с предыдущим годом на 58,8% по кассовым сборам и на 59,6% по количеству проданных билетов. Прокатчикам удалось продать билетов только на 32,6 млрд руб., сообщает Фонд кино.

Совокупные кассовые сборы кинопроката России составили 22,8 млрд руб., из них 46,9% были собраны от продажи билетов на российские фильмы. Почти 70% всего объема проданных билетов пришлись на первые три месяца года.

В конце года кинопоказы шли в 1914 цифровых кинотеатров – это на 8,7% ниже, чем к концу 2019 года.

В Фонде кино отмечают, что пандемия и ее последствия оказали огромное влияние на индустрию. Но при этом "темп снижения кассовых сборов удалось сдержать благодаря российскому кино, позволившему в значительной степени компенсировать отсутствие больших зарубежных премьер в период возобновления кинопоказа".

Рейтинг самых кассовых фильмов в прокате 2020 года возглавляет комедия режиссера Клима Шипенко "Холоп", фильм был выпущен в прокат в конце 2019 года, но основной объем кассовых сборов фильма пришелся на 2020 год (2,696 млрд из 3,072 млрд руб.). Среди фильмов зарубежного производства самой кассовой стала картина режиссера Гая Ричи "Джентльмены", собравшая в прокате 1,224 млрд руб.

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Объем кинопроката в 2020 году в России снизился на 60% - Фонд кино

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Теги: фонд кино, кинопрокат, кассовые сборы, холоп



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