В Хабаровске прошла первая в этом году акция в поддержку Фургала

В Хабаровске прошла 176-я по счету акция протеста в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. Это было первое в 2021 году выходное собрание, но народу пришло немного, отмечает DVhab.ru. Это была первая акция, которая прошла без традиционного шествия по центральным улицам. Зато массовости ей придали те горожане, которые пришли 2 января посмотреть на ледовый городок в центре города.

Напомним, на акции в поддержку Фургала 26 декабря из-за сильных морозов собралось всего около трех десятков человек, при этом на митинге проводились задержания – правозащитники сообщили о задержании 16 человек.

Напомним, арест Сергея Фургала был продлен до марта 2021 года. Задержан он был летом 2020 года. Экс-губернатора подозревают в организации убийств и покушения на убийство. Сам Фургал вину отрицает, называет дело политически мотивированным. Его однопартийцы, в частности, Владимир Жириновский выступают за перевод Фургала под домашний арест в Хабаровске.