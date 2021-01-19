20 Января 2021
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Общество Пермский край
(2016) | Фото:

Пермской насосной компании не удалось обанкротить ГКНПЦ имени Хруничева

Компании, занимающейся насосным оборудованием, не удалось обанкротить Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева - заявление возвращено истцу арбитражным судом Москвы.

РАПСИ сообщает, что ранее заявление ООО "Пермская компания насосного оборудования" было оставлено без движения в связи с его ненадлежащим оформлением. В установленный срок пермской компанией не были устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд 5 декабря 2020 года оставил без изменения решение Арбитражного суда Воронежской области о взыскании с ГКНПЦ имени М.В. Хруничева в пользу пермской компании задолженности за поставленный товар в размере 1,4 миллиона рублей, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.

ГКНПЦ имени М.В. Хруничева - одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Основная продукция в настоящее время - ракеты-носители семейства "Протон" и разгонные блоки к ним.

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Пермской насосной компании не удалось обанкротить ГКНПЦ имени Хруничева

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Теги: ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, насосная компания, арбитраж, банкротство



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