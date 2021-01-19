19 Января 2021
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Происшествия За рубежом
Директор ЦРУ Майк Помпео (2017) | Фото: www.koreaherald.com/

США обвинили Китай в геноциде уйгуров

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в геноциде уйгуров.

"Мне кажется, что геноцид продолжается и мы являемся свидетелями систематических попыток китайского правительства уничтожить уйгуров", - говорится в заявлении Помпео.

Как считает газета New York Times, жесткое определение, которое дала действиям китайского правительства уходящая администрация, может привести к расширению санкций против Пекина уже кабинетом Байдена.

США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны, передает РИА Новости.

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США обвинили Китай в геноциде уйгуров

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Теги: сша, китай, геноцид уйгуров



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