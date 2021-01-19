"У Путина нет дворца в Геленджике". Песков о расследовании ФБК

В Кремле отрицают наличие дворца в Геленджике, которым пользовался бы глава государства Владимир Путин. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О дворце, наполненном развлечениями на любой вкус, рассказал сегодня Фонд борьбы с коррупцией. В расследовании в частности утверждается, что на территории комплекса в Геленджике расположены церковь, ледовая арена, СПА, бассейны, домашний театр, кальянная со сценой и шестом, казино, тренажерный зал и многое другое.

Песков в беседе с Daily Storm заявил, что у президента нет дворца в Геленджике. "Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике", — прокомментировал Дмитрий Песков изданию Daily Storm.