19 Января 2021
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беременная, живот (2016) | Фото: mnenie.dp.ua

"Граждане РФ, состоящие в браке". Готов законопроект, регулирующий суррогатное материнство

Законопроект, регулирующий применение технологий суррогатного материнства подготовлен депутатами Госдумы. Документ в частности определяет круг лиц, которые имеют право воспользоваться услугой по вынашиванию младенца. Материалы планируется обсудить 20 января на заседании рабочей группы под руководством вице-спикера ГД Петра Толстого

Так, в проекте закона речь идет о только гражданах РФ, состоящих в зарегистрированном браке, мужчине и женщине не старше 55 лет.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, для предотвращения "торговли детьми" из РФ предлагается определить, что "право на применение технологий суррогатного материнства имеют исключительно имеющие гражданство Российской Федерации или вид на жительство Российской Федерации и состоящие в зарегистрированном браке между собой мужчина и женщина (самостоятельное вынашивание и рождение ребенка которой невозможно по медицинским показаниям, установленным консилиумом врачей) в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет, не ранее, чем через год после регистрации брака", пишет РИА Новости.

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"Граждане РФ, состоящие в браке". Готов законопроект, регулирующий суррогатное материнство

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Теги: суррогатное материнство, законопроект, госдума



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