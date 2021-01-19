У топ-менеджера уральской корпорации прошли обыски по делу экс-начальника УМВД

У директора по корпоративным отношениям и спецпроектам УГМК Олега Мелюхова прошли обыски. Как сообщил источник Накануне.RU в правоохранительных органах, мероприятия проходили дома у управленца и в служебном кабинете. Кроме того, обыски состоялись в банке "Кольцо Урала", который контролирует УГМК.

Олега Мелюхова, предположительно, подозревают в модерации сделки, в результате которой экс-председатель банка Олег Коноплев передал взятку экс-начальнику УМВД по Екатеринбургу Игорю Трифонову.

Напомним, Игорь Трифонов был арестован в Москве в сентябре 2020 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Позже был задержан бывший зампред банка "Кольцо Урала" Олег Коноплев. Якобы в 2015 году Трифонов способствовал незаконному возбуждению дела по факту выдачи в 2013 году мнимого кредита банком "Кольцо Урала" в размере 593 млн руб. Уголовное дело было необходимо, чтобы банк был признан потерпевшим. Часть кредитных средств якобы была выведена на счета лиц, подконтрольных банку.