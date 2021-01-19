Филиппу Киркорову запретили посещать Литву

Певец Филипп Киркоров стал персоной нон грата в Литве. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр внутренних дел республики Агне Билотайте.

"Российский исполнитель Филип Киркоров внесен в список нежелательных лиц Литвы. Запрет на въезд исполнителя в Литву вступает в силу сегодня и действует пять лет. Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни в одной демократической стране. У нас однозначная позиция по вопросу о таких субъектах, поэтому не было никаких сомнений в том, что Ф. Киркоров включен в список нежелательных людей в Литве. Киркоров внесен в список нежелательных лиц Литвы", - говорится в опубликованном заявлении.

Певец пока не прокомментировал запрет на въезд в Литву - каникулы он провел в США, а теперь, судя по фото в Instagram, отдыхает в Дубаи.