А вы точно доктор? Минздрав считает, что перед прививкой от COVID не нужно проходить тест на коронавирус

Минздрав России направил в регионы правила вакцинации от коронавируса. В письме, опубликованном на сайте министерства, особо подчеркивается, что проверять на наличие заболевания перед вакцинацией не требуется.

"При подготовке к вакцинации отсутствует необходимость проведения лабораторных исследований на наличие иммуноглобулина G и М. Исследование методом ПЦР перед вакцинацией проводится только при положительном эпидемиологическом анамнезе (контакт с инфицированными Sars-cov-2 в течение последних 14 дней) или при наличии одного из симптомов Covid-19 за последние 2 недели", - говорится в документе.

Отметим, что вакцинация в регионах уже идет полным ходом, в некоторых областях запас вакцины уже истощился.