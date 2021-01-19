19 Января 2021
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Политика В России
евгений пригожин, конкорд (2020) | Фото: SERGEI ILNITSKY/POOL/EPA/REX/Shutterstock

Евгений Пригожин о задержании Навального: «пусть отвечает за то, что совершил»

В воскресенье, 17 января, Алексей Навальный покинул Германию, где находился с августа 2020 года. По прилете в «Шереметьево» его задержали правоохранительные органы. 18 января в Химках прошло судебное заседание, по итогам которого Навальный был арестован на 30 суток. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина». Известно, что 2 февраля состоится слушание по делу «Ив Роше», по которому Алексей Навальный многократно нарушал условия испытательного срока.

Также Навальному предъявил иски о защите чести, достоинства и деловой репутации петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Редакция Накануне.RU попросила Евгения Викторовича дать комментарий относительно задержания и ареста Алексея Навального.

По словам Евгения Викторовича, с самого начала блогер пришел в политику ради денег, а не чтобы проявить свою гражданскую позицию. Теперь согласно букве закона Навальный обязан ответить за свои деяния.

«Пускай сидит Лёша в камере, как обычный уголовник и отвечает за то, что совершил по Уголовному кодексу, так как политики в его деяниях нет никакой»

Кроме того, Евгений Пригожин уверен, что выиграл бы судебные процессы против Алексея Навального в любой стране: "Я подал на Навального в суд. И выигрываю все процессы, заставив этого негодяя отвечать за свои слова. Их я бы выиграл и в Америке, и в Европе, и в любом другом суде, потому что я прав".

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Евгений Пригожин о задержании Навального: «пусть отвечает за то, что совершил»

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Теги: навальный дело ив роше, евгений пригожин, матросская тишина



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