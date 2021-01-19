В Тюменской области вакцина на исходе: новую крупную партию ждут в январе-феврале

В Тюменской области, согласно данным оперштаба, не хватает вакцины от коронавируса, передает корреспондент Накануне.RU.

Препарата для начала массовой вакцинации в настоящий момент нет.

"На сегодняшнее утро в регион всего поступило 5 542 дозы вакцины "Спутник V". Из них в ходе массовой вакцинации декретированных групп вакцинировано 4656 человек. Оба этапа вакцинации прошли 869 жителей региона", — сообщили в оперштабе.

В департаменте здравоохранения региона рассчитывают, что в течение января и до конца февраля в регион поступит еще 68 тыс. доз вакцины.

Как только поступит достаточное количество вакцины, будет возможность электронной записи и все медорганизации будут готовы проводить массовую вакцинацию – об этом будет объявлено по всем каналам коммуникации: общеинформационных и тех, где каждое медучреждение информирует население – на официальных сайтах и в социальных сетях.

Напомним, 13 января президент Владимир Путин распорядился с понедельника, 18 января, начать "еще более масштабную вакцинацию населения, чем идет сейчас". По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, "к такой вакцинации в регионах все готово".

Отметим, что в больницах Екатеринбурга заканчивается вакцина от коронавируса. Информацию об этом также подтвердили в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19.

Как пояснили в оперштабе, массовая вакцинация в Свердловской области стартовала пару недель назад и пока только набирает свои обороты