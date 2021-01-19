На Южном Урале охранника базы отдыха будут судить за убийство инструктора по дайвингу

В Челябинской области будут судить охранника базы отдыха, обвиняемого в убийстве инструктора по дайвингу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, ночью 11 октября на территории одной из баз обвиняемый и инструктор по дайвингу вместе распивали спиртное. Между ними произошла ссора, в ходе которой охранник нанес ножевые ранения потерпевшего.

После этого тело мужчины он выбросил в озеро Увильды и скрылся.

Позднее мужчина был задержан в населенном пункте Аргаяшского района и по решению суда заключен под стражу.