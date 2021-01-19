19 Января 2021
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Политика В России Москва
Коллаж, Госуслуги, кабина для голосования (2020) | Фото: Накануне.RU

Выборы этого года в Москве могут провести на ПО и оборудовании мэрии - Памфилова

На выборах 2021 года в Москве для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) может быть использован "программно-аппаратный комплекс", разработанный правительством Москвы. Об этом на встрече с руководством столичного общественного штаба по наблюдению за выборами сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, это соответствует федеральному законодательству.

Напомним, на работу ПО мэрии на выборах было много жалоб и нареканий, но наибольшее возмущение (которое, например, выражали депутаты Мосгордумы) вызвал тот факт, что голосование проводится на ПО и оборудовании исполнительной власти, то есть заинтересованного в исходе выборов лица, что явно является нарушением принципа беспристрастности стороны, обеспечивающей выборный процесс.

Председатель Центральной избирательной комиссии, кстати, на этом не остановилась и продолжила продвигать "цифровизацию". Так, она обратилась к главе штаба Алексею Венедиктову с предложением обратиться в Мосгордуму, чтобы изменить законодательство – глава ЦИК предлагает дать возможность собирать подписи за выдвижение кандидатов в депутаты МГД через портал госуслуг.

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Выборы этого года в Москве могут провести на ПО и оборудовании мэрии - Памфилова

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Теги: выборы, элла памфилова, госуслуги, дистанционное голосование, мосгордума



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