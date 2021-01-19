19 Января 2021
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Общество Свердловская область
Первый брендированный поезд, &quot;Императорский маршрут&quot; (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Первый брендированный поезд отправит екатеринбуржцев по "Императорскому маршруту" уже через месяц

В Екатеринбурге стартовала продажа туров в рамках "Императорского маршрута". Первый брендированный поезд с туристами тронется уже 21 февраля и отправится из уральской столицы в Алапаевск. Оператором является компания "Южный экспресс", а билеты можно приобрести только в составе тура.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в своем путешествии горожане смогут посетить Музей памяти представителей Российского Императорского дома "Напольная школа в Алапаевске", а также театрализованную экскурсию, познакомиться с Домом-музеем Петра Ильича Чайковского, Шахтой Межной и музеем деревянного зодчества под открытым небом в Нижней Синячихе.

Более того, во время поездки, туристы могут себя развлечь фото-зоной в торце вагона, которая имитирует интерьер императорского вагона. Для этого пассажирам предоставят женские и мужские костюмы начала XX века.

Несмотря на атмосферу прошлого века, сам поезд является вполне современным. Вагон оснащен системой микроклимата и обеззараживания воздуха, информационным табло и видеомониторами. Помимо экологически чистого туалетного комплекса, удобство пассажирам обеспечивают и 44 комфортабельных кресла, покрытые красными чехлами с вышитым логотипом, которые оборудованы подлокотниками, откидными спинками, столиками с картой-схемой маршрута, персональными аудиомодулями и розетками.

Более того, поезд оснащен купе со специальным креплением для коляски, кнопкой вызова проводника, видеоэкраном, и двумя подъемными устройствами для посадки людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Брендированный вагон "Императорского маршрута" был презентован в Екатеринбурге в октябре 2020 года — в дни памяти великой княгини Елизаветы Федоровны и алапаевских мучеников. У всех желающих появляется возможность проехать в вагоне, в котором воссоздана атмосфера начала XX века, действует аудиогид. С помощью этого больше узнать о том периоде, фактически, прикоснуться к истории", – рассказал заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян.

Изначально проект был реализован правительством Свердловской области, Центром развития туризма Свердловской области, Свердловской пригородной компанией и Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Для поезда разработано индивидуальное расписание, которое позволит добраться до Алапаевска за 2 часа 55 минут, вместо 4 часов 40 минут. Чтобы не нарушать маршрутизацию подвижного состава, в течении 2021 г. в выходные дни по 34 раза будет ездить отдельный поезд.

С подробным описанием программы и расписанием отправлений брендированного вагона можно ознакомиться на сайте оператора.

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Первый брендированный поезд отправит екатеринбуржцев по "Императорскому маршруту" уже через месяц

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Теги: Императорский маршрут, брендированный поезд, Екатеринбург, Алапаевск, туристы



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