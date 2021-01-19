19 Января 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
навальный, фбк (2020) | Фото: SERGEI KARPUKHIN/ REUTERS

В Перми сторонники Навального планируют несанкционированное шествие в его поддержку

В Перми сторонники Алексея Навального планируют провести шествие в поддержку своего лидера. Об этом они сообщили на странице пермского штаба Навального в соцсети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы надеемся, что администрация организует безопасность на мероприятии, но в первую очередь надо надеяться на себя. Соблюдайте правила общественного порядка, переходите только на зеленый сигнал светофора, не сопротивляйтесь и не трогайте полицейских, если вас начнут задерживать. Также не забывайте про антиковидные меры — надевайте маски", - рекомендуют организаторы шествия.

В пресс-службе администрации Перми сообщили, что мероприятие не согласовано, более того, уведомление о проведении публичного мероприятия не поступало.

Власти Перми напомнили, что публичные массовые мероприятия в период распространения коронавирусной инфекции запрещены.

Напомним, создателя ФБК Алексея Навального задержали после прилета из Германии в аэропорту Шереметьево. Накануне Навальный был арестован на 30 суток, до 15 февраля 2021 года. 2 февраля Симоновский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство об отмене условного наказания оппозиционера.

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В Перми сторонники Навального планируют несанкционированное шествие в его поддержку

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Теги: Навальный, шествие, администрация Перми



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