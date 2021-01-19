В Госдуму внесен законопроект об обязательном видеонаблюдении на всех выборах

Коммунисты (в их числе Зюганов, Коломийцев, Синельщиков и др.) внесли в Госдуму законопроект об обязательной видеотрансляции во время выборов с избирательных участков.

Авторы законопроекта в пояснительной записке указывают, что в 2012 году на выборах президента России, согласно данным ЦИК, видеокамерами были оборудованы все избирательные участки. Потом, правда, оборудование передали в школы, библиотеки и т.д.

Депутаты пишут, что на оснащение помещений для голосования камерами выделялись значительные средства – всего с 2011 по 2018 гг. более 15 млрд руб.

Они напоминают, что в прошлом году на выборах в 83 регионах использовались видеокамеры.

"Полагаем, что необходимо нормативно закрепить обязательность осуществления видеофиксации и трансляции хода выборов с момента открытия участка до завершения подсчета голосов и подписания итоговых протоколов, в том числе в дни досрочного проведения голосования, что сведет к минимуму возможность фальсификации результатов и позволит обеспечить должный контроль за проведением выборов всех уровней", - заключают депутаты. Они полагают, что поправки не потребуют дополнительных расходов, поскольку камеры уже закуплены.