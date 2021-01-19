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Экономика Курганская область
Владимир Якушев, Вадим Шумков (2021) | Фото: Администрация Курганской области

Полпред пообещал вернуть Кургану инновационный уровень времён СССР

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Зауралья Вадим Шумков провели в Кургане совещание по развитию промышленности. На встрече присутствовали представители крупных предприятий. Якушев отметил, что "Курганская область в советское время отличалась тем, что в ней было большое количество инновационных промышленных площадок, и настало время этот статус региону вернуть", об этом сообщили Накануне.RU в администрации региона.

Вадим Шумков добавил, что "регион сейчас возрождает промышленный комплекс". И одним из действенных механизмов стала индивидуальная программа социально-экономического развития, которая была утверждена в феврале 2020 г.

"Курганская область придерживается активного курса, направленного на развитие региона. Перед нами – амбициозные задачи. В планах – построить семь индустриальных парков, четыре из них уже реализуются. Бизнесу и промышленным предприятиям предлагаются новые эффективные меры поддержки с масштабным объёмом финансирования. Только на субсидирование лизинга было направлено в 2020 г. около 480 млн руб.", – сказал губернатор.

Владимир Якушев, Вадим Шумков(2021)|Фото: Администрация Курганской области

Якушев положительно оценил опыт региона в части субсидирования предприятиям первого взноса на оборудование и в целом отметил рациональное использование федеральных средств. Одним из драйверов развития производства может также стать создание особой экономической зоны на территории региона.

Она позволяет ввести налоговые льготы и режим свободной таможенной зоны. Заявку на её создание Курганская область в федеральное правительство уже направила. В неё внесены все уточнения, которые запрашивало министерство экономического развития. Губернатор попросил полпреда поддержать заявку. От бизнеса на совещании прозвучало несколько вопросов и предложений, в том числе предложение по созданию научных центров.

Совещание, развитие промышленности, Курган(2021)|Фото: Администрация Курганской области

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Полпред пообещал вернуть Кургану инновационный уровень времён СССР

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Теги: промышленность, центр, преедприятие



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